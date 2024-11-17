Подросток жестоко зарезал мужчину в подмосковном Домодедово

В округе Домодедово Московской области 15-летний подросток напал с ножом на мужчину. Как сообщает РЕН ТВ, молодой человек нанес не меньше 18-ти ударов.

Источник канала отметил, что мужчину со множественными ножевыми ранениями на шее и груди нашли на улице в Домодедово. К моменту обнаружения он уже не подавал признаков жизни. Предполагаемым убийцей стал 15-летний подросток, его разыскивают в рамках возбужденного уголовного дела. Пока молодой человек в статусе подозреваемого.

Обстоятельства преступления выясняют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что москвичка, подозреваемая в убийстве матери с помощью кинжала, пыталась скрыться за границей.