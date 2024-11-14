SHOT: девушка, подозреваемая в убийстве матери в Новой Москве, пыталась сбежать в Италию

Москвичка, зарезавшая свою мать кинжалом на детской площадке, пыталась сбежать в Италию. Об этом стало известно SHOT.

По информации источника, 24-летняя девушка купила после совершения преступления билет в один конец.

Ангелину доставили в здание Щербинского суда Москвы для избрания меры пресечения. Как пишет SHOT, девушка не признает свою вину и уверяет, что любила маму.

12 ноября во дворе жилого комплекса (ЖК) «Николин Парк» в Новой Москве нашли тело 47-летней женщины с ножевым ранением и черепно-мозговой травмой. Он была без обуви, а рядом стояли бутылка виски. По информации SHOT, умершей оказалась жительница одного из многоквартирных домов комплекса. Она работала юристом в банке и вела бизнес.

Как позже стало известно, убийцей москвички оказалась ее 24-летняя дочь. По данным Telegram-канала, накануне она поругалась с матерью, после чего та пошла пить алкоголь во дворе. Ангелина, затаив обиду, спустилась к матери и ударила ее кинжалом, привезенным из Турции, по голове.

По факту инцидента Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Ангелине грозит до 15 лет колонии.

Ранее SHOT сообщил, что в Новосибирске невестка убила свекровь и ранила ножом сына-пятиклассника.