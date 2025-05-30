Подругу подтиравшейся паспортом РФ девушки видели в порно

Девушка, которая опубликовала в интернете видеозапись с подтиравшейся паспортом России подругой, оказалась порноактрисой. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Мойке».

По сведениям информационного канала, 22-летняя Ольга Брынцева зарабатывала на жизнь с помощью порноконтента, а также за деньги продавала возможность доступа к пикантным роликам со своим участием. При этом ее подруга оказалась из похожей сферы и работала вебкам-моделью.

В преступный сговор девушки вступили 28 мая, а после в Петербурге, недалеко от станции метро «Площадь Александра Невского», сняли компрометирующий ролик. Сделанную запись они опубликовали в Telegram. В отношении фигуранток было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а в отношении героини видео также по статье о надругательстве над гербом или флагом. Подруг поместили в СИЗО.

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