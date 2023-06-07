Подрыв украинскими боевиками Каховской ГЭС разбил Софии Ротару сердце

В последний год певица София Ротару весьма неразговорчива. И если что-то выражает про СВО, то исключительно удаленно, через соцсети, ну или своих доверенных лиц.

К примеру, последний свой пост в соцсетях исполнительница опубликовала еще в 2022 году, и был он посвящен поддержке Украины в ее противостоянии с РФ. Теперь же Ротару снова вышла в эфир. Поводом стал ракетный обстрел ВСУ Каховской ГЭС и последовавшего за ним подтопления ряда городов и поселков в Херсонской области.

Певица ничего лучше не придумала, как молчаливо сделать скриншот видео прорыва дамбы и поставить на него смайл разбитого сердца. Якобы Ротару донельзя расстроена происходящим.

Слов поддержки у певицы для жителей Херсонской области, вынужденных бросать свои затопленные после удара ВСУ по Каховской ГЭС, не нашлось к сожалению.

Фото: [ соцсети/соцсети ]

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха".Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, таким образом Киев в очередной раз пытался лишить Крым водоснабжения. Пресс-секретарь президента РФ связал очередной украинский теракт с неудавшимся контрнаступлением ВСУ.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет в ежедневном режиме внимательно следить за расследованием уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС.