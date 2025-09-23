Подсадила сына на наркотики: неестественное поведение ребенка и мамы напугало очевидцев

Поводом для интереса со стороны органов стало вирусное видео, запечатлевшее женщину в безучастном состоянии, пытающуюся успокоить ребенка, который кричит и вырывается в салоне автомобиля. По данным местных СМИ, мальчик употребляет курительные соли и сейчас находится в медицинском учреждении.

«Говорить про наркотики рано. Пока устанавливаются личность этой женщины, в каком регионе это было. Вполне возможно, что и не в Саратовской области», — передает ее слова канал RT.

Правоохранительные органы уже получили соответствующую информацию и проводят оперативные мероприятия.

У пользователей Сети вызывает распространение синтетических наркотиков типа «солей», вызывающих быстрое привыкание и деструктивное поведение у несовершеннолетних. Однако пока доподлинно неизвестно, действительно ли мать допускала такое употребление в семье, в том числе малолетнему.

