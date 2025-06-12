Подсчитано, сколько денег теряют работодатели из-за перекуров сотрудников
Российские работодатели тратят из-за перекуров сотрудников 1,23 трлн руб. в год
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Экономический обозреватель KP.RU Владимир Мазенко подсчитал, сколько денег российские работодатели теряют из-за курящих работников.
В прошлом году номинальная начисленная заработная плата в России составила 87 тыс. 952 руб. в месяц. Если эту цифру умножить на 14 млн работающих курильщиков, то получится 1,23 трлн руб., сообщает он.
Кроме того, если учесть, что за восемь часов человек выкуривает в среднем пять сигарет, то получится, что курящие сотрудники курят почти две рабочие недели.
Если же перекуры длиннее или их больше, то может получится и месяц, заключил Мазенко.
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