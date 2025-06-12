Подсчитано, сколько денег теряют работодатели из-за перекуров сотрудников

В прошлом году номинальная начисленная заработная плата в России составила 87 тыс. 952 руб. в месяц. Если эту цифру умножить на 14 млн работающих курильщиков, то получится 1,23 трлн руб., сообщает он.

Кроме того, если учесть, что за восемь часов человек выкуривает в среднем пять сигарет, то получится, что курящие сотрудники курят почти две рабочие недели.

Если же перекуры длиннее или их больше, то может получится и месяц, заключил Мазенко.

Ранее сообщалось о том, что Superjob назвал вузы с самой высокой зарплатой выпускников-айтишников.