Подстанция скорой помощи появится в деревне Суханово Ленинского округа

В деревне Суханово Ленинского городского округа возведут подстанцию скорой медицинской помощи, рассчитанную на дежурство четырех бригад в смену. Об этом сообщили в областном Минстрое.

«Объект включен в государственную программу Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время ведется проработка территории под его размещение», — говорится в сообщении.

В новом объекте здравоохранения разместят диспетчерскую, комнаты отдыха бригад и водителей, столовую, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема и другие помещения. Вблизи подстанции обустроят гараж для автомобилей, открытую стоянку и парковочное пространство. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.