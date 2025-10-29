Подставной аккаунт и угрозы: за что в Ингушетии экс-полицейского осудили на 1,5 года?

В Ингушетии осудили бывшего сотрудника полиции, который пытался шантажировать молодого человека интимными скриншотами. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Mash Gor сообщила «Лента.ру».

По информации источника, экс-сотрудник центра по противодействию экстремизму (центра «Э») создал подставной аккаунт и в марте начал переписку с 22-летним парнем.

После установления контакта бывший полицейский перешел к угрозам — он пообещал выложить в открытый доступ компрометирующие скриншоты с телефона молодого человека.

Шантажист потребовал у россиянина 100 тыс. руб. за то, чтобы не публиковать интимные материалы. В противном случае материалы увидят родственники и друзья парня.

Несмотря на угрозы, молодой человек не стал платить деньги и обратился с заявлением в правоохранительные органы. В ходе расследования факт шантажа подтвердился. Против бывшего сотрудника полиции возбудили уголовное дело.

Суд признал экс-полицейского виновным и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полицейский устроил нелегальный бизнес с мигрантами.