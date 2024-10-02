Подсудимые, находящиеся на военной службе, освобождены от уголовной ответственности

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который предполагает освобождение от уголовной ответственности для подсудимых, находящихся на военной службе. Соответствующий акт опубликован на официальном сайте правовых документов.

Данный закон вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны.

В частности, он устанавливает, что обвиняемые, проходящие службу в армии в условиях мобилизации или по контракту, могут быть освобождены от уголовной ответственности в ходе судебного разбирательства.

Закон также вводит похожий правовой механизм для тех, кто уже осужден, но приговор к ним еще не вступил в законную силу, включая случаи, находящиеся на стадии апелляции уголовных дел.

Ранее сообщалось, что в Госдуме представили проект о штрафах до 60 млн руб. за фиктивную регистрацию мигрантов.