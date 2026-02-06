Подвиг без зрителей: как простой парень из Татарстана стал ангелом-хранителем для целого взвода на СВО

Подвиг, достойный вечной памяти, совершил уроженец Татарстана Александр Данилов в ходе специальной военной операции. Осенью 2022 года он отправился на фронт, а в феврале 2024-го ценою своей жизни обеспечил спасение сослуживцев.

По информации издания «Заинск-информ» со слов матери героя, подразделение Александра оказалось в критической ситуации, попав в окружение. Осознавая всю тяжесть положения, 39-летний боец принял единственно возможное для спасения товарищей решение. Он приказал группе отходить, обеспечивая прикрытие, и сознательно вызвал огонь противника на себя, отвлекая внимание.

Этот акт самопожертвования позволил остальным бойцам выйти из-под удара. История получила огласку лишь спустя время, отметившись и трагическим постскриптумом: тело отважного солдата более года не могли эвакуировать с места гибели для возвращения на родину и достойного захоронения.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.