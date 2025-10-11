Подвиг молодогвардейцев помнят в Химках: школьникам показали фрагменты легендарного фильма

В химкинской школе №20 состоялось значимое патриотическое мероприятие, посвященное легендарной кинокартине «Молодая гвардия». Об этом рассказали в администрации городского округа Химки.

Этот фильм, вышедший на экраны страны в 1948 году, до сих пор остается мощным инструментом патриотического воспитания и исторической памяти. Мероприятие началось с подробного рассказа об истории создания художественного фильма. Участники узнали, как режиссер Сергей Герасимов работал над экранизацией одноименного романа Александра Фадеева, какие сложности возникали в процессе съемок и как картина была воспринята зрителями и критиками. Особое внимание организаторы уделили реальным историческим событиям, которые легли в основу сюжета — подвигу краснодонских подпольщиков в годы Великой Отечественной войны.

Гости мероприятия смогли познакомиться с биографиями молодых героев-антифашистов — Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Любови Шевцовой, Сергея Тюленина и других членов подпольной организации «Молодая гвардия». Их судьбы, полные мужества и самопожертвования, никого не оставили равнодушными.

«Фильм «Молодая гвардия» – это правдивый рассказ о подвиге юных героев, отдавших свои жизни за свободу Родины. Это фильм о мужестве, стойкости и беззаветной любви к своей земле, который и сегодня вдохновляет нас на подвиги и воспитывает в молодёжи чувство патриотизма. Важно помнить эту историю и передавать ее из поколения в поколение», — указал участник этого мероприятия Глеб Демченко, депутат Совета депутатов городского округа.

Важной частью встречи стало обсуждение современной патриотической работы и помощи участникам специальной военной операции. Организаторы подробно рассказали собравшимся о том, как каждый житель Химок может поддержать бойцов, находящихся в зоне проведения СВО.

Ранее сообщалось, что в Химках прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации последствий террористического акта, в них приняли участие представители МЧС России, Министерства здравоохранения Московской области, правоохранительных органов и местных служб экстренного реагирования.