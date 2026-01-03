Поезд Деда Мороза завершает московскую остановку и продолжает тур по стране

Поезд Деда Мороза в субботу продолжает работу на Киевском вокзале Москвы, принимая гостей второй день подряд, после чего вечером отправится к следующему пункту маршрута. Об этом РИА Новости сообщили в РЖД.

Праздничный состав прибыл в столицу в пятницу и остановился в городе на два дня — 2 и 3 января. После завершения программы в Москве поезд продолжит путешествие по России, сделав следующую остановку в Великих Луках.

Поезд Деда Мороза представляет собой передвижную праздничную резиденцию, оформленную в новогодней тематике. В его составе предусмотрены различные вагоны, включая приемную главного волшебника, игровые пространства для детей, сценическую площадку, кукольный театр, сувенирную лавку, буфет и вагон-ресторан. Также в поезде размещены тематические вагоны, в том числе резиденция Снежной королевы, а также спальные вагоны для команды сопровождающих.

Посетителям доступна открытая праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Гости могут осмотреть кабину паровоза, принять участие в интерактивах, попробовать блюда северной кухни, приобрести сувениры, отправить письмо Деду Морозу и сделать фотографии на фоне сказочного состава.

Отдельные мероприятия проводятся по предварительно приобретенным билетам. Такие программы включают персональную встречу с Дедом Морозом, участие в квесте, чаепитие или просмотр спектакля в вагоне-кукольном театре.

В этом сезоне поезд начал маршрут 19 ноября, отправившись из Владивостока. В рамках путешествия он посетит 70 городов и завершит тур 11 января 2026 года в Великом Устюге.

Проект существует с 2021 года. За четыре сезона праздничный поезд проехал более 108 тысяч километров, побывал в 302 городах и привлек почти 2 миллиона посетителей.

