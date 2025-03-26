Поезд раздавил неосторожного жителя Кузбасса
Пожилой мужчина в Кузбассе попал под поезд и погиб
Фото: [unsplash.com]
В Кемеровской области поезд насмерть сбил пенсионера, шедшего по железнодорожным путям. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на ЛУ МВД России.
Инцидент произошел близко от станции Ленинск – Кузнецкий. Было установлено, что 67-летний сибиряк шел по ж/д путям, пренебрегая правилами безопасности. Он перебегал местно перед приближающимся поездом, но не успел.
Машинист пытался затормозить, но расстояние было уже слишком близким. Состав сбил кузбассовца, который получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.
Ранее сообщалось, что грузовой поезд прошел в паре сантиметров от автобуса в Иркутской области