Поезд раздавил неосторожного жителя Кузбасса

В Кемеровской области поезд насмерть сбил пенсионера, шедшего по железнодорожным путям. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на ЛУ МВД России.

Инцидент произошел близко от станции Ленинск – Кузнецкий. Было установлено, что 67-летний сибиряк шел по ж/д путям, пренебрегая правилами безопасности. Он перебегал местно перед приближающимся поездом, но не успел.

Машинист пытался затормозить, но расстояние было уже слишком близким. Состав сбил кузбассовца, который получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд прошел в паре сантиметров от автобуса в Иркутской области