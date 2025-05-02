Поезда массово задерживаются из-за непогоды и поваленных деревьев в Подмосковье

В связи с неблагоприятными погодными условиями и падением деревьев на железнодорожные пути в Московской области было задержано движение семи пассажирских поездов. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного Федеральной пассажирской компанией, дочерней организацией РЖД.

Напомним, в Подмосковье и в отдельных районах Москвы образовался снежный покров высотой до 10 см после прошедшего минувшей ночью мощного снегопада. По словам метеорологов, снег в столице растает не ранее полудня субботы, 3 мая.

«По причине ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области задерживаются семь пассажирских поездов», — указали в Телеграм-канале компании.

В сообщении говорится, что поезда продолжают следовать по своим маршрутам. Железнодорожники оказывают пассажирам всестороннюю поддержку, в том числе предоставляют питание тем, чьи рейсы задерживаются более чем на четыре часа.

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