Погибла моментально: раскрыты подробности гибели российской туристки во Вьетнаме

Туристический автобус, следовавший по живописному, но сложному маршруту из курортного Муйне в горный Далат (Вьетнам), превратился в место трагедии из-за халатности на встречной полосе. Как сообщает URA.RU , из-за роковой случайности погибла российская туристка, причем на глазах у ребенка.

По предварительным данным, крупный булыжник выпал из кузова грузового автомобиля, перевозившего строительные материалы, и на высокой скорости врезался в салон пассажирского транспорта. Инородное тело, превратившееся в смертельный снаряд, пробило корпус и нанесло удары находившимся внутри людям.

57-летняя гражданка России скончалась на месте от полученных травм, не успев помочь своей несовершеннолетней дочери, которая стала свидетельницей произошедшего кошмара. Второй пострадавший, также россиянин, был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

Водитель, автомобиль которого, судя по всему, и стал источником смертельной опасности, не остановился после инцидента. На данный момент его местонахождение неизвестно, местные правоохранительные органы ведут его розыск.

Хотя горная дорога в Далат во Вьетнаме печально известна среди туристов своими крутыми серпантинами и рисками обвалов, в данном случае, как подчеркивают очевидцы в соцсетях, причина — не в стихии, а в человеческом факторе. Возможно, что груз не был закреплен и закрыт, как того требуют правила.

Ранее сообщалось, что в дорогом отеле Гонконга обнаружили тело 35-летней россиянки.