Погибшего баскетболиста Тимму заподозрили в участии в договорных матчах

Совершившего суицид баскетболиста Яниса Тимму заподозрили в участи в договорных матчах. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеграм-канал Mash.

Выяснилось, что незадолго до гибели Тимма выразил готовность заключить сделку с букмекерами из Азербайджана.

Однако сотрудничества не вышло, так как стороны разругались.

Предположительно, из-за этой ситуации Тимма мог свести счеты с жизнью.

Ранее отец баскетболиста Райтис Тимма рассказал о расследовании гибели сына. Он заявил, что экс-супруга спортсмена Анна Седокова не принимает участие в расследовании.

Тело Яниса Тиммы обнаружили в Москве в ночь на 17 декабря. По имеющейся информации, он покончил с собой.

Спортсмен оставил предсмертную записку Анне Седоковой, с которой незадолго до этого они развелись.

Ранее сообщалось о том, что перед гибелью Тиммы Седокова изменила ему с футболистом Кокориным.