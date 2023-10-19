Погибшего год назад замгубернатора Херсонской области Стремоусова приговорили к пожизненному заключению на Украине
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Суд в Одессе в среду, 18 октября, вынес решение приговорить уже почившего Кирилла Стремоусова к высшей мере наказания, сообщают ряд украинских СМИ.
Напомним, замгубернатора Херсонской области погиб в трагическом ДТП еще в ноябре 2022 года, однако в вердикте украинских судей об этом ни слова. Киев до сих пор считает политика живым и не верит в гибель Стремоусова.
Стремоусов, в частности, признан виновным в коллаборационизме, госизмене в условиях вооруженного конфликта.
Примечателен тот факт, что киевский режим до сих пор упорно считает смерть Кирилла Стремоусова фейком, однако в Евросоюзе его гибель уже давно признали, исключив политика из всех санкционных списков.