Погибшего на СВО бойца решили похоронить в ямальской тундре

Эдуард Тэсидо, погибший на спецоперации, будет предан земле в Находкинской тундре. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Похороны военного назначили на 25 января. Отмечается, что он уроженец Тазовского района, Находкинской тундры. Мужчина погиб при исполнении долга на службе в зоне СВО, а теперь жители Тазовского смогут попрощаться с ним в Центре национальных культур. Солдата было решено похоронить в тундре, при этом соблюдая народные традиции Севера.

«Мы будем помнить его подвиг. Светлая память о самоотверженном защитнике нашей Родины навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Тазовского района.

Недавно также сообщили о смерти командира мотострелкового отделения из Яр-Сале. Мужчину, отважно отстаивающего интересы Родины, похоронят в поселковом кладбище.

Ранее сообщалось, что разведчик из ЯНАО погиб при выполнении боевых задач на спецоперации.