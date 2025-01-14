Разведчик из ЯНАО погиб при выполнении боевых задач на СВО

Участник спецоперации их Муравленко Артем Бондаренко погиб в ходе спецоперации. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , прощание с бойцом назначено на 15 января.

Желающих проститься с Бондаренко будут ожидать в 12.00 в храме Преображения Господня. В небольшом Муравленко его могли знать многие. Северянин родился в этом городе, вырос, окончил школу №2 и окончил многопрофильный колледж. Высшее образование получал в другом месте, но позже вернулся, чтобы работать в Муравленко в производственной сфере.

Как отметили в канале «Муравленковский день», Артем Бондаренко — доброволец. Контракт с Минобороны РФ заключил самостоятельно, а в зоне СВО являлся старшим разведчиком. Как именно он погиб не уточняется.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ спас раненого командира под минометным обстрелом ВСУ.