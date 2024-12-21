Погибшего помощника Кириллова Поликарпова наградили орденом Мужества посмертно

Взорванного террористами в Москве на Рязанском проспекте подполковника Илью Поликарпова, служившего помощником главы войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, наградили орденом Мужества посмертно, информирует ТАСС со ссылкой на главу фонда «Русское наследие» Владимира Хмелёва, являвшегося его близким другом.

По словам собеседника агентства, награду передал глава Минобороны России Андрей Белоусов семье Поликарпова.

«Андрей Белоусов передал супруге Поликарпова орден Мужества», — сказал Хмелев.

Напомним, подрыв генерал-лейтенанта Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова произошел утром, 17 декабря, на Рязанском проспекте Москвы. Он вместе с помощником выходил из подъезда многоквартирного дома. В этот момент сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ). Мужчины от полученных травм скончались на месте. Взрывное устройство было установлено на самокате возле подъезда дома Кириллова. Следствие подозревает в совершении подрыва гражданина Узбекистана Курбонов. Он признался на допросе, что действовал по указанию украинских спецслужб, которые пообещали ему $100 тыс. вознаграждения и вид на жительство в одной из стран НАТО.

Ранее Федеральная служба безопасности показала видео задержания злоумышленника. На нем виден Курбонов, сидящий на улице на коленях со сцепленными наручниками руками.