Напомним, вчера вечером, 19 мая, в районе ирано-азербайджанской границы разбился вертолет, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси и ряд высокопоставленных чиновников исламской республики. Поисково-спасательная операция осложнялась сложными погодными условиями в виде тумана и дождя, точное место катастрофы удалось установить лишь спустя полсуток.

Позднее выяснилось, что в вертолете действительно находился иранский лидер Раиси и он погиб. Вместе с ним разбились и несколько других представителей высшего руководства Ирана.

Произошедшее привело в восторг украинских свидомых, создателей провокационного националистического сайта Миротворец, на котором публикуются политики и звезды, которые якобы поддерживают СВО. Туда также ранее был вресен и президент ирана Эбрахим Раиси.

Не прошло и суток с момента гибели иранского лидера, как его фото на «Миротворце» было перечеркнута надписью ликвидирован.

Ранее депутат Гурулев заявил, что необходимо выяснить, кому было выгодно крушение вертолета с президентом Ирана.