Тело вице-губернатора Приморья эвакуировали с места гибели

Тело бывшего командира добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, погибшего при выполнении боевых задач в Курской области, эвакуировали, сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата городской думы Владивостока Виктора Тарабарина, служившего вместе с ним.

По словам Тарабарина, процесс эвакуации прошел успешно, несмотря на сложные условия, включая наличие мин и дронов в районе гибели боевого товарища.

Ефремов, который был активным участником специальной военной операции (СВО) на Украине, погиб, отдавая долг Родине в условиях вооруженного конфликта. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ефремов был первым командиром приморского «Тигр». В 2024 году он занял пост вице-губернатора региона. За свою храбрость Ефремов был награжден Георгиевским крестом и удостоен званий «Герой ДНР» и «Герой Приморского края».

Ранее сообщалось, что министр по делам молодежи Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение на СВО.