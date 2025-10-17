Погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева похоронят на родине в Тюмени. Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев лично сообщил трагическую новость матери журналиста и подтвердил место проведения похорон. Об этом пишет РИА Новости.

Трагическая гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева потрясла журналистское сообщество. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что погибший журналист будет похоронен в своем родном городе Тюмени, где проживает его семья. Киселев лично разговаривал с матерью военкора Еленой Владимировной, выразив соболезнования и поддержку.

Иван Зуев работал военкором в течение трех лет, приобретя репутацию опытного и профессионального журналиста. Как отметил Киселев, семья Зуева является воцерковленной, что дает матери погибшего духовную опору в это тяжелое время. Решение о месте погребения было принято в соответствии с пожеланиями родных.

Ранее стали известны подробности гибели военкора Зуева.