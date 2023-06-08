Погибший на побережье Красного моря человек оказался гражданином России

Человек, погибший 8 июня на побережье Красного моря, оказался жителем России. Об этом сообщило ТАСС .

Известно, что из-за нападения акулы в Красном море пострадали мужчина и женщина. Женщина смогла спастись, но мужчина скончался. Генконсул сообщил, что египетские органы уже подтвердили смерть россиянина 1999 года рождения в районе пляжа Dream Beach.

Сейчас из-за происшествия генконсульство находится на связи со службой нацбезопасности провинции. Россиян, которые сейчас отдыхают на берегу Красного моря, просят быть внимательными в воде и соблюдать установленные властями Египта правила. Также отдыхающих просят следовать сигналам сотрудников гостиниц и береговой охраны и выходить на сушу по первому требованию.