Погибший при крушении Ил-76 старший воздушный стрелок был на СВО и мечтал летать

Супруга Евгения Валидуды, который погиб на разбившемся самолете Ил-76 в Ивановской области, рассказала о жизни и отваге своего супруга. Комментарии женщины передает RT .

Евгений Валидуда брал пример со своего отца-летчика. Именно он вдохновил его на службу Родине и выбор профессионального пути. По словам супруги военного, мужчина работал на «Руслане», а затем переучился на Ил-76.

До трагедии старший воздушный стрелок ушел на СВО в 2022 году. Также он был отмечен наградой «За воинскую доблесть» II степени за исполнение воинского долга в Сирии. Военному вручили медаль «За участие в спецоперации».

Сам Евгений ушел в армию после работы в ОМОНе. Он всегда мечтал летать.

Напомним, в Ивановской области 12 марта разбился военный самолет Ил-76. Все находящиеся на борту погибли. Известно, что на судне были 15 человек. По предварительной версии, на самолете произошло возгорание одного из двигателей при взлете.

Ранее сообщалось, что на Ил-76 находились летчики из Твери и Оренбурга.