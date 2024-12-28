Путин и Токаев обсудили авиакатастрофу в Актау

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры по телефону и обсудили крушение самолета Azerbaijan Airlines возле казахстанского города Актау. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российские и казахстанский лидеры обменялись соболезнованиями в связи с крушением самолета AZAL под Актау. На борту судна находились граждане РФ, Азербайджана и Казахстана, что стало настоящей трагедией для каждой страны.

Помимо этого Токаев и Путин обсудили прозрачность расследования происшествия: президенты обещали оставаться в постоянном контакте.

«Лидеры двух стран будут оставаться в постоянном контакте как по вопросам, связанным с расследованием всех обстоятельств трагического инцидента с азербайджанским самолетом, так и по актуальным темам дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества», — сообщили в Кремле.

Отмечается, что расследованием занимается казахстанская правительственная комиссия совместно с коллегами из РФ и Азербайджана. Экспертов всех трех стран привлекут к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы.

Напомним, что трагедия с самолетом азербайджанского перевозчика произошла 25 декабря. До падения судно несколько раз запрашивало посадку в Грозном, но из-за режима «Ковер» это было невозможно. Вскоре стало известно о крушении: погибло больше половины из 69 человек на борту.

Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана.