Погода как предлог: прокуратура нашла более вероятную причину частичного обрушения дома

В Лабытнанги прокуратура завершила проверку по факту обрушения фасада на многоквартирном доме по улице Леонида Гиршгорна, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Вопреки первоначальным предположениям, предполагаемым виновником происшествия названы не только экстремальные погодные условия Ямала, но и системные нарушения со стороны управляющей организации. Надзорное ведомство установило, что компания ООО «ЯмалСтройСервис» осуществляла деятельность с нарушением лицензионных требований по управлению многоквартирными домами.

По результатам проверки прокуратура приняла два конкретных меры воздействия. Во-первых, руководителю УК внесено представление об устранении выявленных нарушений — это обязательный для исполнения документ. Во-вторых, что более существенно, возбуждено административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает серьезные штрафы для юридических лиц, а в случае грубых или повторных нарушений может даже ставить вопрос о приостановлении действия лицензии.

