Погода устроит жителям Московской области температурные качели

Жителей Московского региона на этой неделе, с 23 по 26 сентября, ждет настоящий погодный марафон с экстремальными перепадами температур. Об этом предупредила метеоролог Татьяна Позднякова сообщает издание REGIONS.

По данным метеоролога, столбики термометров будут колебаться от летних значений до осенних заморозков, создавая серьезную нагрузку на организм и проверяя на прочность системы отопления.

Самый теплый день недели — понедельник, 22 сентября, когда воздух прогреется до +28°C при юго-западном ветре до 15 м/с. Однако уже к вечеру вторника температура резко упадет до +14°C, а в ночь на четверг и вовсе достигнет значений — +5°C.

Как отметила эксперт, в четверг, 25 сентября придет не только похолодание до +9°C днем, но и дождливая погода с туманом при повышенном атмосферном давлении.

К выходным температура немного выровняется — ночью до +8°C, днем до +17°C, но осадки прекратятся.

Позднякова рекомендует жителям Подмосковья внимательнее относиться к выбору одежды: утром может потребоваться теплая куртка, а днем — легкая ветровка. Садоводам стоит укрыть теплолюбивые растения, особенно в ночные часы, когда возможны первые заморозки. Автомобилистам следует быть готовыми к утренним туманам в четверг и резкому ухудшению видимости на дорогах.

Ранее синоптик Ильин также озвучил прогноз погоды в Москве и Московской области на неделю с 23 по 26 сентября.