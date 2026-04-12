Погода в Московском регионе 12 апреля удивит жителей

В воскресенье, 12 апреля, в столичном регионе ожидается типичная для середины весны погода. Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, воздух в Москве прогреется до плюс 12 градусов, а местами пройдет небольшой дождь.

Синоптик пояснил, что погодные условия в Центральной России будут формироваться под влиянием юго-западной периферии антициклона, вдоль которой перемещается теплый атмосферный фронт. Небо над Москвой и областью затянут облака, но кое-где возможны прояснения. Максимальная температура составит от плюс 9 до плюс 12 градусов — это полностью соответствует климатической норме для апреля.

Ветер в столице будет дуть с юго-востока и востока, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление, по словам Тишковца, будет слабо расти и остановится на отметке 756 миллиметров ртутного столба.

Что касается перспектив на ближайшие дни, то синоптик обрадовал жителей региона. На следующей неделе в Центральную Россию придет нормальное апрельское тепло. Во вторник и среду прогнозируются непродолжительные дожди. Ночные температуры составят от плюс 2 до плюс 7 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 13 — плюс 18.

