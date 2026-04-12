В Москве ожидаются кратковременные дожди и прохладная ночь 12 апреля

Согласно данным Гидрометцентр России, 12 апреля в Москве и Подмосковье установится переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки.

Днем в столице температура воздуха составит от +11 до +13 градусов, тогда как в ночные часы она снизится примерно до +1.

В Московской области температурный фон окажется более контрастным: днем ожидается от +9 до +14 градусов, а ночью в отдельных районах возможны заморозки до –2.

Синоптики также прогнозируют восточный ветер со скоростью от 4 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток будет находиться в диапазоне 754–756 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали теплую погоду на Фомино воскресенье.