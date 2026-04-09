Погода в Москве ухудшится: дождь сменится мокрым снегом

В ближайшие дни погода в столичном регионе ухудшится: синоптики прогнозируют осадки, похолодание и усиление ветра. В Москве и Московской области в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий, включая осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист Гидрометцентр России Марина Макарова.

По ее данным, 9 апреля в регионе пройдут осадки различной интенсивности, местами возможно налипание мокрого снега. Ночью температура в столице будет держаться около нулевой отметки, а в области может колебаться от небольших отрицательных значений до слабого плюса. Днем воздух прогреется до +3…+5 градусов в Москве и до +5 в Подмосковье. Ветер ожидается северных направлений со скоростью 6–11 м/с, с порывами до 16 м/с.

На следующий день, 10 апреля, сохранится облачная погода с осадками, преимущественно в виде снега и мокрого снега. В ночные часы температура в Москве приблизится к нулю, а в области опустится до −4 градусов. Днем станет немного теплее: в столице до +6 градусов, в регионе — до +8. При этом ветер останется достаточно сильным, с порывами до 15 м/с.

Синоптик также отметила вероятность образования гололедицы в ночное время, что может осложнить дорожную обстановку.

