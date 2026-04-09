Синоптики предупредили о налипании мокрого снега в Московском регионе 9 апреля

В Москве и Подмосковье в четверг ожидается неустойчивая погода с осадками и гололедицей. В регионе также действует желтый уровень погодной опасности из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает Гидрометцентр России.

В столице днем температура воздуха составит +3…+5 градусов. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможно налипание снега и образование наледи. В ночь на пятницу похолодает до –1.

В Подмосковье в дневные часы ожидается от 0 до +5 градусов, ночью температура может опуститься до –4.

Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм рт. ст.

Синоптики также предупреждают, что в регионе действует желтый уровень погодной опасности: до вечера 9 апреля — из-за усиления ветра, а до 10 апреля — в связи с гололедно-изморозевыми явлениями.

Ранее сообщалось, что в Москве началось цветение березы из-за теплого марта.