Погода в Петербурге продолжает испытывать горожан

В Петербурге продолжается период затяжной и капризной погоды. Жители Северной столицы, уставшие от постоянных снегопадов, сильного ветра и гололедицы, задаются одним и тем же вопросом: когда же это закончится? Метеорологи пока не дают утешительных прогнозов — город продолжает находиться во власти циклона.

По данным МЧС, в ближайшие дни существенных изменений не ожидается. Сохранится облачная погода, временами снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха в пятницу, 27 февраля, окажется в пределах климатической нормы — от плюс одного до плюс трех, но из-за высокой влажности и ветра будет казаться холоднее.

Синоптики советуют горожанам быть осторожными: с крыш продолжают падать сосульки, а тротуары остаются скользкими.

Настоящее улучшение погоды прогнозируется лишь с приходом календарной весны, когда атмосферные фронты начнут перестраиваться. А пока петербуржцам остается запастись терпением и теплой одеждой.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Московского региона о паводках из-за огромных сугробов.