Россиян предупредили об опасном половодье в Московском регионе из-за сугробов

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Московского региона о грядущем опасном половодье. В телеграм-канале он отметил, что зима 2026 года запомнится рекордными сугробами: на ВДНХ высота снежного покрова достигла 72 см, на метеостанции «Балчуг» — 83 см, а на территории МГУ — 86 см. Это значительно выше климатической нормы.

По словам эксперта, активное таяние снега начнется уже с 27 февраля. В 60% случаев сугробы могут полностью сойти до 5 апреля, в 40% — до 10 апреля. В результате высвободится около 5 млн кубометров талой воды.

Чтобы представить масштаб, синоптик привел наглядные сравнения: этот объем равен высоте 50-этажного небоскреба, 2000 олимпийских бассейнов, 83 333 железнодорожным цистернам по 60 тонн каждая. Этой водой можно было бы залить 700 футбольных полей слоем в метр, наполнить десятую часть озера Селигер или принимать душ непрерывно более 70 лет.

Тишковец сообщил, что тающий снег устремится в реки и озера, заполняя русла. В результате большая вода выйдет из берегов и подтопит низменные участки, дома, дороги и хозяйственные постройки. Жителям региона рекомендуют заранее подготовиться к возможным последствиям и следить за прогнозами.

Ранее сообщалось, что на Солотчинском мосту под Рязанью вместе со снегом сходит асфальт.