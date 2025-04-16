Погода в Санкт-Петербурге побила столетний рекорд

В Санкт-Петербурге температура воздуха прогрелась более чем до +22 градусов. Она побила рекорд, который был установлен в 1920 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил синоптик Александр Колесов.

По словам эксперта, в среду, 16 апреля, температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла значения +22,2 градуса. Это стало рекордом, поскольку в последний раз сопоставимая температура наблюдалась 16 апреля только в 1920 году. Тогда воздух прогревался до +21,9 градуса.

«Рекорд есть. Но может еще прибавить пару десятых градуса. Так что ждем…» — указал Колесов.

Ранее глава Гидрометцентра России Вильфанд сообщил, что в московском регионе мартовскую погоду сменит сразу июньская. По его словам, уже в конце второй декады апреля воздух в Москве и Подмосковье прогреется до уровня выше +20 градусов.