Вильфанд: мартовскую погоду в апреле в московском регионе сменит июньская

К середине недели с юга, из района Средиземного моря, на запад, в центр и на север европейской части России придёт теплый воздух, который принесет с собой июньскую погоду с температурой до 20–25 градусов, рассказал в интервью РИА Новости Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

По словам специалиста по погоде, во вторник температура будет соответствовать концу апреля. А со среды уже наступит настоящая июньская погода с температурой около 20 градусов.

В конце недели в московском регионе ожидается температура от 20 до 25 градусов.

«На западную половину, в центр, на север европейской России будет поступать очень теплый воздух с юга… со Средиземного моря, из Турции», — сказал Вильфанд.

Он сообщил, что температура будет на 6–8 градусов выше средних показателей для столичного региона.

Метеоролог сообщил, что повышение температуры воздуха будет обусловлено двумя причинами: влиянием солнечного излучения при ясной погоде и перемещением теплых воздушных потоков.

Ранее Вильфанд объяснил, почему в наши дни «Титаник» бы не затонул.