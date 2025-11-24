Погодные качели на Южном Урале: синоптики предупредили о ледяных дождях и туманах

Нестабильная погода с туманами, ледяными дождями и мокрым снегом сохранится на территории Южного Урала в ближайшие дни. Как сообщили в понедельник, 24 ноября, в Челябинском гидрометцентре, причиной этому служат аномально высокие для этого времени года температуры и повышенная влажность воздуха.

На этой неделе ожидаются смешанные осадки и гололедные явления на севере и туманы на юге области, предупредили синоптики. Кроме того, значительные осадки в виде мокрого снега вероятны ночью и днем 29 ноября. Атмосферное давление также остается неустойчивым за счет быстрой смены барических образований.

В Челябинске существенных осадков не ожидается, однако жителей региона ждут перепады температур. В ближайшие дни столбики термометров в городе будут показывать от +6 °C днем до -5 °C ночью. При этом в целом воздух продолжит прогреваться.

На территории Челябинской области погодные условия окажутся более суровыми. В ближайшие два дня не избежать осадков, гололедицы и туманов, затем последует кратковременное улучшение, а после — новый виток непогоды. Температурный фон в регионе будет колебаться от +6 °C на юге до -8 °C в ночные часы.

