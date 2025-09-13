Поговорили о патриотизме: в Химках прошла лекция о Русском военно-историческом обществе

В Химках, на базе «Тридцать первой школы», прошла патриотическая лекция, приуроченная к знаменательному событию – возникновению Русского военно-исторического общества. Об этом мероприятии рассказала администрация городского округа Химки.

На мероприятии участникам предоставили информацию о значении и истории деятельности этой организации. Русское военно-историческое общество было основано в 1907 году и с тех пор активно участвует в реализации проектов, связанных с изучением и сохранением военного наследия страны. Общество организует различные патриотические мероприятия и поддерживает исследования, связанные с историей России.

В ходе встречи Владислав Степушин, представляющий Ассоциацию ветеранов СВО, и депутат Артур Каримов подчеркнули важность таких мероприятий. Они отметили, что подобные встречи предоставляют уникальную возможность обмениваться опытом, поддерживать друг друга и сохранять память о значимых событиях прошлого.

«Наша страна богата событиями, и мы должны передавать эту память будущим поколениям. Без знания прошлых событий, будущего не будет», — указала собравшимся активист партии «Единая Россия» Евгения Купп.

Таким образом, лекция про Русское военно-историческое общество стала важным напоминанием о важности сохранения исторической памяти.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня города в театре «Наш дом» в Химках прошло награждение жителей, которые внесли вклад в развитие города. Почетные знаки, грамоты и благодарственные письма им вручила глава округа Елена Землякова.