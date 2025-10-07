Пограничники отказали россиянке во въезде в Южную Корею после опроса

Россиянке было отказано в праве въезда на территорию Южной Кореи после того, как она не смогла успешно пройти интервью на пограничном контроле, о чем сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Ульяна, гражданка России, заранее оформила разрешение K-eta, внесла плату за проживание в гостинице азиатской страны и отправилась в путешествие из Санкт-Петербурга, имея при себе все необходимые документы. Тем не менее, пограничные службы направили ее, а также других граждан РФ, на дополнительное собеседование.

Как утверждает источник, сотрудники службы безопасности задавали вопросы о цене проезда в автобусе, названиях местных достопримечательностей и улиц на корейском языке. Из-за незнания ответов на эти вопросы девушке запретили въезд в страну на несколько лет.

Ульяна поделилась, что у нее было ощущение, будто она находится на экзамене в школе, где ее намеренно пытаются завалить. Она также рассказала, что опрос длился около четырех часов, и ей не разрешали посещать туалет.

Гражданку России поместили на четыре дня в комнату для депортации, где находилось около 30 человек. По словам Ульяны, многим отказывали в предоставлении питания, а тех, кому становилось плохо, обвиняли в симуляции. Ей также не разрешили приобрести билеты домой за свой счет.

