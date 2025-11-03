Похищения людьми инопланетянами стали модными после истории супругов Хилл

История супругов Бетти и Барни Хилл повлияла на рост сообщений о похищениях людьми пришельцами. В 1975 году вышел фильм «Инцидент НЛО», основанный на их рассказах, что привлекло внимание широкой аудитории к теме внеземных контактов, передает « Коммерсантъ ».

Супруги утверждали, что в сентябре 1961 года в Нью-Гэмпшире они столкнулись с неопознанным летающим объектом. Барни заявил, что видел гуманоидов в черной форме через иллюминаторы. По их версии, супруги потеряли сознание и очнулись на расстоянии 56 км от места происшествия.

Бетти и Барни обратились к психиатру Бенджамину Саймону. Под гипнозом супруги вспомнили, что их осматривали пришельцы: Барни сообщил о шестерых гуманоидов с большими глазами, а Бетти — что ее обследовали, взяли пробы кожи и проверили на беременность.

История Хилл была опубликована в 1965 году в газете The Boston Traveller. После этого в США фиксировались новые случаи сообщений о контактах с инопланетянами. Другой известный случай произошел с Норманом Мускарелло, который также заявлял о встрече с НЛО.

Несмотря на многочисленные заявления, официальная наука пока не подтверждает существование внеземных существ.

