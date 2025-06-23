«Похищенная» в Подмосковье студентка вышла на связь

Нижегородская студентка Варвара, которая несколько дней считалась пропавшей, найдена в хостеле подмосковных Бронниц. Девушка объяснила, куда исчезла, и что за тревожные видео с угрозами получали ее родители. Об этом пишет MSK.Ru.

В опубликованном МВД видеообращении девушка объяснила, что приехала в Москву самостоятельно, чтобы познакомиться со столицей и узнать о возможности поступления в московские вузы. По словам Варвары, все это время она находилась одна, и никто ее не удерживал против воли.

«[Видео] были для себя. Никто меня не удерживал. У нас с подругой был разговор, и это было как челлендж», — объяснила на видео свой поступок Варвара.

Девушка призналась, что пока не вышла на связь с родителями, но планирует сделать это в ближайшее время.

Ранее родители Варвары сообщали, что получали звонки с угрозами и требованиями выкупа, что заставило их поверить в похищение дочери. Была версия, что девушка могла попасть в сексуальное рабство. Однако, как теперь выяснилось, эти звонки не имели отношения к реальному положению дел. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Напомним, что с 9 июня поисками девушки занимались волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.

Ранее полицейские нашли пропавшую студентку, разыскиваемую в Подмосковье.