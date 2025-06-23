Завершены поиски студентки, которую могли похитить для сексуального рабства в Подмосковье

Больше двух недель искали Варвару Панину — 21-летнюю студентку. Она ушла из дома в поселке Ждановский под Нижним Новгородом 9 июня. Девушку лишь недавно обнаружили сотрудники полиции, однако точные обстоятельства и место ее нахождения не раскрываются. Розыск велся в Москве и Подмосковье, позже зону поисков расширили за пределами региона.

Как отмечают СМИ, исчезновение студентки сопровождалось тревожными обстоятельствами. В день пропажи камеры видеонаблюдения зафиксировали девушку в аэропорту Шереметьево. Родители Варвары сообщили, что после исчезновения дочери им ежедневно поступали звонки с угрозами и требованиями выкупа, что заставило их поверить в похищение. Кроме того, пугающие сообщения получали и журналисты.

Выясняются подробности истории, где, возможно, фигурирует похищение и сексуальное рабство. Однако правоохранительные органы пока не подтвердили версию о насильственном удержании.

Ранее портал NN.RU сообщал, что нижегородскую студентку разыскивают в Москве и Московской области. Также обозреватели указывали, что девушку могли похитить для рабства.