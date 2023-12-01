Похищенную в Козельске 8-летнюю Злату привезли домой к маме

Трогательные кадры с места публикует Shot. Ранее ребенок, которого похитили неизвестные и требовали с матери 8-летней Златы выкуп, был найден на шоссе в Тульской области.

Девочку только что доставили домой к маме Ирине полицейские. Неизвестных похитителей ребенка продолжают разыскивать.

Напомним, мать похищенной накануне неизвестными в Калужской области и найденной живой 8-летней Златы рассказала, что винит в произошедшем своего мужа, с которым они развелись еще летом.