Похолодание и дожди: синоптик рассказал о погоде в Московском регионе в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается похолодание, предупредил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду в столице будет формировать холодная периферия циклона. Он пройдет в северо-восточном направлении у южных границ Московской области.

«До 16-17 часов будут идти дожди, более интенсивные — в южных и восточных районах Московской области», — отметил метеоролог.

В четверг утром температура воздуха в Москве составит от девяти до одиннадцати градусов тепла, в Подмосковье — от семи до двенадцати градусов, однако уже к вечеру начнется постепенное понижение до плюс одного градуса.

Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит семьсот сорок два миллиметра ртутного столба.

В пятницу, добавил синоптик, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от трех до пяти градусов тепла.

Ранее сообщалось, что накануне столбики термометров в подмосковной Коломне поднялись до плюс 16,2 градуса, что является абсолютным рекордом тепла для ноября.