Похороненный голым с пакетом на голове в Анапе оказался ветераном СВО

Александр Третьяк, обнаруженный похороненным обнаженным и с пакетом на голове в Анапе, как выяснилось, являлся участником специальной военной операции. Канал НТВ получил доступ к информации об этих обстоятельствах похорон, вызвавших негодование у родных и знакомых мужчины.

Установлено, что начиная с 2012 года, Третьяк принимал участие в сражениях в нескольких зонах военных конфликтов. После ранения он вернулся с СВО в свой город для восстановления и планировал бракосочетание.

По словам гражданской жены Третьяка, даже работники кладбища были потрясены тем, в каком виде было подготовлено тело военного.

«Ничего зашито не было, на шее будто сильный рубец. Сами копальщики были в шоке. Говорят, даже бомжей с подушками хоронят у нас. А его кинули с пакетом на голове», — сообщила Юлия Зиновьева, сожительница Александра Третьяка.

Информация о том, что тело жителя Анапы было помещено в гроб в обнаженном виде, без подготовки, с полиэтиленовым пакетом на голове и видимыми следами вскрытия, была опубликована 22 июля. Организаторы похорон попытались переложить ответственность за произошедшее на работника морга.

Ранее сообщалось, что боец СВО добился демобилизации ради шестерых детей.