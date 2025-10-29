Похоронное шествие спровоцировало гигантскую пробку возле Широкореченского кладбища Екатеринбурга

Значительные дорожные заторы образовались днем 29 октября на улице Светлореченской в районе Широкореченского кладбища. Причиной многометрового скопления автомобилей стала масштабная похоронная процессия, растянувшаяся по проезжей части, сообщил портал Е1.RU.

По данным очевидцев, десятки участников траурного шествия следовали за катафалком, двигаясь по дороге медленным шагом, что полностью заблокировало движение транспорта. Музыкальное сопровождение церемонии обеспечивал духовой оркестр, музыканты которого, в отличие от основной колонны, разместились на пешеходной части улицы.

«Жесть. Машины недоумевают, что происходит. Похоже, толпа будет идти до самого крематория», — поделилась впечатлениями одна из горожанок с порталом.

На данный момент информация о продолжительности пробки и вмешательстве регулировщиков для устранения затора не уточняется. Инцидент в очередной раз показал инфраструктурную проблему в районе городского кладбища, где проезжая часть регулярно используется для проведения похоронных обрядов.

