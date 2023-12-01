«Похожа на Бритни Спирс»: психолог раскрыла главную ментальную проблему Ольги Бузовой

Яркая, активная, привыкшая идти напролом Ольга Бузова вызывает повышенный интерес к своей персоне. Армия обожающих ее поклонников готова практически на все, чтобы хоть на минуту оказаться в обществе своего кумира, другие же ненавидят звезду до скрежета зубов. Сама Бузова в многочисленных интервью сетовала, что те, кто называет ее бездарностью, на самом деле ей страшно завидуют.

Психолог Александра Метальникова специально для нашего издания составила психологический портрет Ольги Бузовой, который немного приоткрыл завесу тайны ее личности.

Жрица любви

По словам эксперта, попадание Бузовой в шоу-бизнес — это скорее случайность, а не закономерность.

«История Ольги Бузовой очень интересная, потому что исходных данных, чтобы стать звездой и человеком шоу-бизнеса, у нее не так уж и много. У нее гораздо больше исходных данных для того, чтобы быть куртизанкой. Причем не в значении секс-работницу, а именно в значении женщин, которые были в храмовых традициях жрицами любви. Которые через танец и телесные взаимодействия передавали очень важные смыслы», — рассказала Метальникова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ольга Бузова, уверена психолог, выбрала нетривиальный путь для реализации своих возможностей.

«Можно сказать, что она неплохо справляется с задачей воздействия на психику, на умы, на эмоции людей. В целом ее проблема похожа на проблему Бритни Спирс, так как у нее такой же огромный нереализованный потенциал учительства и наставничества. Бритни Спирс не хватает образования, культуры, воспитания и упорства, чтобы это привнести в жизнь. Мы видим какие-то странные выпады, странные эскапады, непонятные рывки туда-сюда, наркоманию. Мне кажется, что проблема Бузовой находится примерно в этой же плоскости», — пояснила Метальникова.

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Не на своем месте

Психолог отметила, что Бузова по своей природе — затворница и могла бы стать писательницей и даже блогером-миллионником, которым затворничество в наше время не мешает зарабатывать.

«Сейчас Бузова стоит на сцене. На своем уровне она достаточно широко известна. Практически все знают ее имя. Однако ей стоит серьезно работать над собой. У Бузовой также есть большой потенциал посвятить себя Богу, который она абсолютно никак не использует. Она выбрала неожиданный способ развития своих способностей. Однако возможно, что другого пути развития этих возможностей она не увидела для себя», — пояснила Метальникова.

Мрачные мужчины

В отношениях, продолжила психолог, Бузовой могли часто попадаться очень властные и даже мрачные партнеры.

«И коллеги, и партнеры могли ее подавлять. И это тоже судьбоносный вызов — научиться с такими людьми взаимодействовать, справляться и опираться на них, чтобы использовать их силу для того, чтобы реализовываться самой. И самое важное — ей нужно всегда быть честной с самой собой», — заключила собеседница издания.

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