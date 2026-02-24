«Похоже гражданка будет…»: россияне рассказали об «огненной» обстановке в Мексике

Мексику охватила волна насилия и масштабных беспорядков после ликвидации лидера крупнейшего наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, более известного под прозвищем Эль Менчо. Операция вооруженных сил, проведенная 22 февраля, спровоцировала мгновенную реакцию преступных группировок: боевики начали блокировать ключевые магистрали и поджигать общественный транспорт. В русскоязычных чатах находящиеся в стране соотечественники описывают пугающую картину: закрытые магазины, горящие грузовики и патрулирующие улицы военные, которые настоятельно советуют гражданским не покидать свои дома. Подробности о тревожных событиях собрал aif.ru .

Особую тревогу вызывает ситуация в штате Халиско, где вооруженные люди ворвались на территорию аэропорта Пуэрто-Вальярта. По предварительным оценкам, в этом городе могут находиться около 240 российских туристов, которые фактически оказались заблокированы из-за перекрытых трасс.

Очевидцы событий рассказывают о крайне нервной обстановке и полном отсутствии транспорта на дорогах. Одна из туристок по имени Анна подтвердила, что проезд к воздушной гавани невозможен, а местные новости переполнены кадрами пылающих машин. Несмотря на критическую ситуацию, массового отказа от туров или просьб о срочной эвакуации пока не зафиксировано. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в настоящее время на территории Мексики находится от 3,5 до 5 тысяч россиян. Как отметил пресс-секретарь РСТ Артур Абдюханов, туроператоры продолжают работу в штатном режиме, хотя ситуация остается непредсказуемой и требует постоянного мониторинга.

Посольство России в Мексике выступило с официальным предупреждением, призывая граждан воздержаться от посещения неспокойных регионов, в первую очередь штата Халиско. Тем, кто уже оказался в эпицентре событий, рекомендовано избегать мест массового скопления людей и строго следовать указаниям местных властей. Дипломаты подчеркивают необходимость отслеживать только официальную информацию, так как обстановка в охваченных протестами городах меняется стремительно. Пока данных о пострадавших среди граждан РФ не поступало, однако туристам советуют оставаться в безопасных зонах до стабилизации ситуации.

