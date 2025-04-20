Похожего на Лаврова персонажа заметили в новом аниме-сериале «Лазарь»

В новом анимационном сериале «Лазарь» появился персонаж, который вызвал ассоциации с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это стало поводом для обсуждения в социальных сетях. На это указывается в материале URA.ru.

На заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященном проблемам экологии, на несколько мгновений появляется человек в строгом темно-синем костюме. На нём очки и галстук, а перед ним на трибуне — табличка с надписью «Россия».

Рядом с ним стоит ещё один человек, представляющий Россию. Это мужчина в очках, склонный к полноте. Он напоминает Василия Небензю, постоянного представителя России в ООН.

Мультсериал «Лазарь» был создан студией MAPPA совместно с режиссёром Синъитиро Ватанабэ. Его премьера состоялась 5 апреля 2025 года.

В центре внимания сюжета — действия группы из пяти выдающихся агентов, чья задача — не допустить исчезновения человечества. В научно-фантастическом боевике рассказывается о безумном учёном, который разработал смертельное лекарство якобы от всех недугов.

Ранее Сергей Лавров посоветовал перетерпеть Каю Каллас на посту главы евродипломатии.