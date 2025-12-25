Таможенники задержали туриста, пытавшегося вывезти клыки животных и кровь оленя в Китай

В одном из аэропортов Забайкальского края сотрудники таможенной службы пресекли попытку незаконного вывоза биологических материалов за границу. Как сообщают Telegram-каналы, у пассажира, следовавшего рейсом в Китай, в багаже были обнаружены экзотические «сувениры».

При досмотре в чемодане путешественника нашли 11 волчьих клыков, три зуба медведя и высушенную кровь оленя, упакованную как чай. Сам мужчина пояснил правоохранителям, что вез эти предметы в город Маньчжурию в качестве подарка для своего друга.

Проведенная экспертиза установила, что изъятые клыки и зубы принадлежат представителям видов, занесенных в списки находящихся под угрозой исчезновения. Согласно российскому законодательству, для законного вывоза подобных дериватов (частей животных) за пределы страны необходимо специальное разрешение контролирующих органов, в частности Роспотребнадзора. У туриста таких документов не оказалось.

В связи с выявленным нарушением таможенная служба возбудила в отношении пассажира административное дело. Теперь незадачливому путешественнику, помимо конфискации необычной коллекции, грозит существенный денежный штраф за попытку контрабанды объектов, охраняемых государством.

